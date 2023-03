Conference League : quel tirage au sort pour La Gantoise et Anderlecht ? (direct 14h)

Une heure après aura lieu le tirage au sort pour les quarts de finale de la Conference League. Un tirage qui concerne également la Belgique puisque La Gantoise et Anderlecht connaîtront leur prochain adversaire.

Des quarts et des demies qui se disputeront les mêmes jours que l’Europa, à savoir les 13 et 20 avril et 11 et 18 mai, tandis que la finale aura lieu le 7 juin dans l’Eden Arena de Prague.

Les qualifiés : Anderlecht, La Gantoise, Fiorentina, FC Bâle, AZ Alkmaar, Lech Poznan, West Ham, Nice