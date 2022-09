Conférence League : premier match important pour Anderlecht qui reçoit Silkeborg (18h45 direct vidéo et commenté)

Anderlecht jouera son premier match de Conférence League en recevant Silkeborg. Un match à portée des Mauves qui restent toutefois sur des résultats en dents de scie en championnat.

Anderlecht – Silkeborg, c’est la première affiche des Mauves en Conférence League dans un groupe qui comprend aussi Le Steaua et West Ham. Et pour Felice Mazzu, il faudra que son équipe enfile son costume européen et montre un meilleur visage qu’en championnat actuellement. Et prendre le maximum de points face au petit Poucet du groupe.

Ça tombe bien pour Anderlecht, Silkeborg n’est pas non plus au mieux en championnat. 4e au général, le club danois reste sur trois défaites sur les cinq derniers matches de championnat.

Reste à voir ce que les Mauves peuvent prétendre comme résultat. Réponse peu avant 21h.