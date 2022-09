Conference League : Molde – La Gantoise, les Buffalos face aux vice-champions de Norvège (Direct vidéo 20h45)

La Conference League reprend ses droits ce jeudi soir. À cette occasion, La Gantoise, vainqueur de la Coupe de Belgique, se déplace en Norvège pour affronter le Molde FK, leader du championnat norvégien et vice-champion derrière le FK Bodø/Glimt la saison dernière. Cette rencontre du groupe F est à suivre en direct vidéo dès 20h45.

Battus sur la pelouse du Sporting de Charleroi ce week-end (2-1), les Buffalos soufflent le chaud et le froid en ce début de saison et s’apprêtent à défier un adversaire plutôt coriace. Le week-end dernier, les "Bleu et Blanc" se sont offert les Champions en titre, le FK Bodø/Glimt, sur le lourd score de 1-4 et avaient auparavant battu le WAC (0-4) et Sarpsborg (4-1) en inscrivant à chaque fois quatre buts. Les Gantois sont prévenus.