Conference League : Marseille - Qarabag, la défense azérie se troue et offre un doublé à Milik en 3 minutes (3-1)

Seulement 3 minutes plus tard, Qarabag remet ça. Mais cette fois-ci, ce sont ses défenseurs qui sont à la ramasse. Après une percée sur le flanc gauche de Luan Peres, bien aidé par des arrières attentistes, le ballon atterrit dans les pieds du joueur de Qarabag Medina. Ce dernier relance plein axe, Gueye en profite pour tendre le pied et récupérer le cuir. Il transmet à Milik, étrangement esseulé, tout à fait oublié dans la surface. L'attaquant polonais, couvert par un positionnement adverse catastrophique ne se fait pas prier pour doubler la mise. Contrôle, frappe, but et c'est 2-0 en faveur des Phocéens à la mi-temps.