Conference League : Malgré un sursaut en 2e, Gand s’incline face à Djurgardens (4-2)

Battue à l’aller, la Gantoise l’est aussi au retour face à Djurgardens. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont tenté, mais se sont d’abord fait corriger en étant menés 4-0 avant un petit sursaut d’orgueil. Un sursaut qui ne sert à rien. Gand s’incline finalement 4-2 et occupe la 3e place du Groupe F.

Défais lors du match aller, la Gantoise avait un œuf à peler avec Djurgardens, leaders de la poule F en Conference League.

Et cela commence bien pour Gand qui se procure une première occasion. Sur un corner de Hong, Ngadeu coupe la trajectoire de la tête qui vient flirter avec la transversale.

Si Gand maîtrise le ballon, c’est pourtant Djurgardens qui va ouvrir la marque à la 21e. Holmberg inscrit son premier but de la saison pour le club suédois.

Ce but ne coupe pas les jambes de la Gantoise qui tente de réagir, notamment via une belle frappe sur la barre de Hjulsager à la 30e.

Si Gand tente, Gand va se faire une nouvelle fois avoir à la 42e. Cette fois, c’est Wikheim qui marque et inscrit son 2e but de la saison dans la compétition. A quelques minutes de la fin de la première mi-temps, les affaires se corsent pour Gand. Djurgardens en plante un 3e. Sur un coup franc Banda fait 3-0.

La deuxième période recommence de la pire des façons pour les hommes de Vanhaezebrouck qui en prennent un 4e dès la 46e par Wikheim qui s’offre un doublé. Le joueur pense même inscrire un triplé mais heureusement pour Gand, le but est annulé pour une faute. À 4-0, les visiteurs en profitent pour faire trois changements.

Alors que l’on approche l’heure de jeu, Gand, qui n’a toujours pas cadré le moindre tir fait 4-1 via Depoitre. Ce but redonne un peu des couleurs aux visiteurs qui vont même faire 4-2 à la 73e via Cuypers. Gand pousse dans cette 2e période. En vain, car le score ne va plus bouger. Djurgardens s’impose 4-2 et conforte sa place de leader dans le groupe F.