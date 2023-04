Conference League : les affiches des demi-finales

Anderlecht et Gand, les deux clubs belges encore engagés en Conference League sont passés par la fenêtre jeudi soir et ne verront pas les demi-finales de Conference League. Quatre clubs disputeront ces demi-finales et peuvent encore rêver de victoire. Les voici.

West Ham et l'AZ Alkmaar, les deux tombeurs des Belges s'affronteront lors de la première demi-finale. L'autre rencontre du dernier carré opposera les Italiens de la Fiorentina, vainqueurs face au Lech Poznan jeudi, aux Suisses du FC Bâle qui se son débarrassés de Nice après prolongation.

Les deux demi-finales de Conference League sont prévues le 11 et 18 mai prochains.