Conference League : Leicester – Roma, l’affiche des 1/2 finales (DIRECT VIDEO 21H)

Leicester-Roma c’est l’affiche des demi-finales de la Conference League.

D’un côté on retrouve la bande à Youri Tielemans. Leicester a basculé en Conference League après avoir terminé 3e de son groupe en Europa League. Les Foxes ont écarté les Danois de Randers, Rennes et le PSV. Les joueurs de Brendan Rogers rêvent d’aller chercher un titre pour oublier leur très modeste 10e place en Premier League.

De l’autre côté on retrouve l’AS Roma de Jose Mourinho. Les Romains sont dans cette C4 depuis le début de la phase de poules. Ils ont remporté leur groupe de qualification devant les Norvégiens de Bodo/Glimt. Une première place qui les a directement propulsés en 1/8 de finales de la compétition. L’AS a écarté Vitesse Arnhem, avant de retrouver et d’éliminer Bodo-Glimt. En Serie A les joueurs du "Special One" sont à la 5e place du classement (synonyme de ticket pour l’Europa League) mais juste derrière se trouvent en embuscade la Fiorentina, la Lazio et l’Atalanta.

Les deux clubs rêvent de remporter la C4, surtout quand on sait que le vainqueur de cette Conférence League obtient directement un ticket l’Europa League.

Une rencontre à suivre dès 21h sur Tipik et sur auvio. Dans l’autre demi-finale Feyenoord accueille Marseille.