Conference League : Leicester City – Roma, un duel pour sauver sa saison

Durant la phase de poules, la Roma a terminé en tête de son groupe malgré une sévère défaite 6-1 face à Bodø/Glimt. Zorya Louhansk et le CSKA Sofia complétaient ce groupe C assez éclectique. Quatre victoires, un partage et une défaite pour les hommes de Mourinho. 13 points en six matchs, 18 buts inscrits pour 11 buts concédés. Deux petites clean-sheets pour la défense à trois romaine.

De son côté, les hommes de Brendan Rodgers étaient qualifiés pour l’Europa League mais ont terminé troisième de leur poule : derrière le Spartak Moscou et Naples mais devant le Legia Varsovie. Deux victoires, deux partages et deux défaites. 8 petits points pour les Anglais, avec 12 buts inscrits et 11 concédés. Aucune clean-sheet pour la défense anglaise. Trop insuffisamment pour continuer l’aventure lors de la phase finale de l’Europa League.