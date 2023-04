Conference League - le VAR corrige deux fois l'arbitre : le Gantois Piatkowski célèbre cela comme une victoire, le but gag évité pour Roef

Parfois, une décision arbitrale peut vous rendre heureux, extrêmement heureux. C’est ce qui est arrivé au défenseur central de La Gantoise, Kamil Piątkowski ce jeudi lors du match aller des 1/4 de finale de la Conference League.

En toute fin de match, le joueur polonais est intervenu avec un tacle appuyé sur Lucas Paqueta qui filait droit au but. Sans hésitation l’arbitre du match Tasos Sidiropoulos lui a brandi une carte rouge, synonyme d’exclusion et de non-participation au match retour.

Après plusieurs dizaines de secondes, l’arbitre est appelé par le VAR. Alors qu’une partie des supporters gantois s’inquiètent de savoir si c’est pour siffler un penalty (car la faute a eu lieu à l’entrée du rectangle), l’arbitre revient sur le terrain et annule la carte rouge. Kamil Piątkowski a en effet touché le ballon avant d’emmener avec lui Lucas Paqueta. Le défenseur de Gand laisse alors exploser sa joie et fête la décision arbitrale comme un but, en se tournant cers ses supporters.

Ce n’est pas la seule action sur laquelle le VAR est revenu sur une action défavorable. Avant l’ouverture du score par Danny Ings dans les arrêts de jeu de la première période, West Ham a cru marquer un but suite à une bourde assez grossière de Davy Roef. Le gardien belge n’étant sauvé que parce que sa bourde a atterri involontairement sur la main de Nayef Aguerd avant de rentrer dans le but.

Deux interventions du VAR qui au final ont pesé assez lourd pour les Gantois dans l’optique du match retour jeudi 20 avril.