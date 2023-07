Actuellement prêté à Feyenoord par Genk, Cyriel Dessers respire la confiance aux Pays-Bas.

Auteur de quatre buts en huit matches 'Eredivisie, l’attaquant est également en forme en Conference League. En déplacement au Slavia Prague, l’ancien joueur passé par Lokeren a ouvert le score d’une bien belle manière face aux coéquipiers de Nicolae Stanciu.

Jens Toornstra hérite, dans la surface, d’une superbe transversale de Marcos Senesi. Le Néerlandais provoque alors côté droit et adresse un centre au sol. Dessers, qui a récemment opté pour la nationalité nigériane, enfume le défenseur tchèque d’une feinte létale avant de crucifier le pauvre Ales Mandous.

L'ancien limbourgeois n'en reste pas là et inscrit le but de l'égalisation dans les toutes dernières secondes du match, alors que les Rotterdamois étaient en infériorité numérique. Grâce à ce but, les Hollandais sont assurés de finir à la première place du groupe A.