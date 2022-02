Conference League : Le magnifique doublé de Maddison qui nettoie les deux lucarnes des Randers

Leicester se déplaçait chez les Randers en barrage de Conference League. Après s’être facilement imposés 4-1 à domicile la semaine passée, les Anglais n’avaient qu’à assurer lors du match retour.

Et le voyage au Danemark s’est transformé en promenade de santé pour les hommes de Brendan Rodgers. Score final, 1-3. L'occasion pour James Maddison de se mettre en évidence.

Le numéro 10 a d’abord fait parler sa patte droite sur coup franc, nettoyant la lucarne gauche d’une magnifique frappe. Mais Madi sonne toujours deux fois. Une fois à gauche et donc une fois à droite.

Cette fois, sur phase de jeu. Le droitier enroule son ballon au deuxième poteau et le place dans la lucarne droite danoise.

Des buts qui permettent à Leicester de mener 0-3 et de s’éloigner de tout potentiel danger. L’Anglais permet également à Schmeichel de faire passer son erreur qui a coûté le but du 1-3 au second plan.