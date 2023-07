Conference League : le Club Bruges et La Gantoise cartonnent pour leur 1ère sortie européenne

La Gantoise n’a pas fait dans la dentelle non plus face aux Slovaques de Zilina. L’équipe de Hein Vanhaezebrouck s’est imposée de manière autoritaire 4-1 à la Ghelamco Arena.

Déjà auteur de 5 buts en 6 matches sur la scène européenne la saison dernière, Gift Orban (21 ans) a une nouvelle fois montré la voie aux Gantois. Le Nigérian a en effet ouvert le score pour les siens à la 23e minute.

Les Gantois ont ensuite attendu la deuxième période pour dérouler. Julien De Sart (55e) et Hugo Cuypers (67e) ont rapidement mis les Buffalo’s à l’abri. L’exclusion de Dominik Javorcek (73e) a facilité la tâche aux troupes de Hein Vanahaezebrouck qui ont par la suite fait 4-0 via Tsuyoshi Watanabe (76e). Hugo Cuypers (85e) s’est finalement chargé d’inscrire le 5e bu de son équipe alors qu'Adrian Kapralik avait sauvé l’honneur quelques instants plus tôt (79e).

A l’abri en vue du match retour, La Gantoise pourra se concentrer sur son match face à Courtrai dimanche.