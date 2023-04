Conference League, La Gantoise-West Ham : les Buffalos rêvent d’un nouvel exploit (direct vidéo 18h45)

La Gantoise accueille West Ham en quart de finale aller de Conference League, ce jeudi à la Ghelamco Arena. Les Buffalos rêvent d’un nouvel exploit sur la scène européenne. Un match à suivre en direct vidéo dès 18h15.



Présents à ce stade d’une coupe d’Europe pour la deuxième fois de leur histoire, les Gantois sont conscients que la tâche s’annonce ardue face aux Anglais. Les Hammers ont survolé leur groupe (où figurait Anderlecht) avec six victoires en six matches. Les joueurs de David Moyes affichent un bilan impressionnant dans cette compétition : 8 victoires, 19 buts marqués et seulement quatre encaissés. Ils restent sur quatre clean-sheets. Bref, une bonne tête de favori.



Ce qui laisse à La Gantoise le costume d’outsider. Un rôle qui peut parfaitement leur convenir. Sans oublier que les Buffalos peuvent compter sur Gift Orban, 14 buts en 12 matches, leur facteur X.