A la reprise, Vanhaezebrouck choisit de faire sortir Okumu, sous la menace du carton de trop et le remplace par Jordan Torunarigha. Le PAOK continue de pousser vers l'avant et Chuba Akpom est tout près de donner l'avantage au club grec sur une tête piquée. Mais c'est bien Gand qui pense ouvrir le score quand un tir lointain de Julien De Sart est relâché par le gardien grec dans les pieds d'Alessio Castro-Montes qui place un plat du pied dans les filets. Mais le Gantois est (avec raison) signalé hors-jeu.

On retrouve De Sart à l'autre bout du terrain, auteur d'une faute à l'entrée du grand rectangle juste avant l'heure de jeu. Jasmin Kurtic, le médian slovène meilleur buteur du PAOK, frappe le ballon plein centre. Sven Kums, placé dans le mur gantois (coupé en deux), dévie malencontreusement le ballon du genou. Roef est battu (1-0, 59e).

Un coup sur la tête pour des Gantois de plus en plus souvent pris au jeu de Grecs qui la jouent finaude envers les arbitres en s'effondrant parfois facilement. Mais Kurtic, le buteur, se voit lui averti pour un geste d'humeur alors qu'il demandait son changement depuis de longues minutes. Le Slovène sera suspendu au retour, tout comme l'ailier serbe Andrija Zivkovic, autre élément important du jeu grec.

Malgré quelques occasions et un but annulé, La Gantoise a plutôt subi le match et encaissé sur un petit coup du sort, tout en devant composer avec les "trucs et astuces" des joueurs adverses pour gagner du temps et des coups de sifflet de l'arbitre… Les Buffalos devront renverser la tendance au match retour, jeudi prochain (17 mars, 21 heures), s'ils veulent continuer à porter (seuls) les couleurs belges en coupe d'Europe.