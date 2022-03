Conference League : La Gantoise s’incline 1-2 contre le PAOK et ne verra pas les quarts de finale

La deuxième mi-temps continue sur le même rythme, avec des Buffalos tournés vers l’avant, bien décidés à décrocher (au moins) les prolongations… Samoise, Okumu, Depoitre se sont rapprochés du but, sans que Gand n’arrive à marquer. Et c’est finalement de l’autre côté que le but décisif est tombé, à nouveau sur une phase arrêtée (comme à l’aller, et comme sur le premier but de ce match retour) : un coup franc intelligemment joué vers l’arrière pour le Brésilien Douglas Augusto, esseulé juste devant le grand rectangle et qui trompe de loin un Davy Roef peu à son avantage (1-2, 77e)

Malgré quelques dernières tentatives dans le dernier quart d’heure (et six minutes de temps additionnel), Gand ne réussit pas à transpercer la défense grecque, fatalement resserrée et définitivement infranchissable.

Alors que le tirage au sort avait fait naître quelques espoirs, la dernière équipe belge engagée en coupe d’Europe n’ira donc pas plus loin que les huitièmes de finale. Et peut désormais se concentrer sur le top 4 (toujours accessible) de la Pro League et sur la finale de la Coupe de Belgique, le 18 avril contre Anderlecht.