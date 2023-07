Pour du beurre. Voilà comment résumer l’enjeu des Gantois sur la pelouse de l’Anorthosis Famagouste ce jeudi soir en Conference League. Qualifiés et assurés de la première place, les Gantois se sont inclinés un but à rien en terre chypriote.

Dans une rencontre qui a mis du temps à démarrer, les Buffalos amènent du danger à la 17e minute de jeu via une frappe enroulée de Gianni Bruno à l’entrée du rectangle mais le ballon frôle le poteau. Quelques minutes plus tard, Julien De Sart tente une frappe à distance, sans succès.

Sur leur première action, les Chypriotes font mouche, et de quelle manière ! A la 30e minute, Lazaros Christodoupoulos s’empare du ballon dans sa partie de terrain avant de prendre quelques mètres et tenter le lob à plus de quarante mètres. Surpris, Sinan Bolat ne peut rien faire et voit le cuir finir sa course au fond des filets. Les Chypriotes font ensuite le boulot jusqu’à la pause face à des Gantois peu inspirés malgré une énorme occasion de Michael Ngadeu peu avant la mi-temps.