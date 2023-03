Conference League, La Gantoise – Istanbul Başakşehir : les Buffalos veulent prendre l’avantage (direct vidéo et commenté 20h40)

La Gantoise accueille Istanbul Başakşehir en huitièmes de finale aller de la Conference League, ce jeudi à 21h à la Ghelamco Arena. Les Buffalos espèrent prendre l’avantage dans le premier acte de ce duel avant de se déplacer dans la capitale turque où l’ambiance s’annonce chaude.



En championnat, Gand alterne les hauts et les bas et peine à trouver de la régularité. Mais il pointe tout de même à une petite unité du Top 4. Cet objectif est certainement dans un coin de leur tête, mais pour avoir une chance de rejoindre les quarts les hommes de Vanhaezebrouck devront se livrer sans arrière-pensée.



Suite au terrible tremblement de terre qui a secoué la Turquie, le championnat a été suspendu pendant un mois. Başakşehir a perdu ses deux derniers matches. Il pourrait manquer de rythme et de confiance. Même si le bilan européen de l’équipe d’Emre Belözoglu est plus que flatteur cette saison. En 12 rencontres, les Turcs ne se sont inclinés qu’une seule fois (à l’extérieur à la Fiorentina) pour 8 victoires et trois partages. Avec 26 buts marqués, ils tournent à 2,1 buts par match. Le danger peut venir de partout avec sept buteurs différents. L’ancien anderlechtois Stefano Okaka et le Serbe Danijel Aleksic sont les plus efficaces avec 5 réalisations chacun.