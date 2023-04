Conference League : La Gantoise et West Ham se quittent dos-à-dos (1-1), tout se jouera au match retour

La Gantoise et West Ham ont partagé l’enjeu en quart de finale aller de Conference League, ce jeudi à la Ghelamco Arena (1-1). La qualification pour les 1/2 finales se jouera donc dans une semaine, sur le terrain du club londonien.

Danny Ings a ouvert le score pour West Ham, alors que Gand avait dominé stérilement la première période. L’attaquant anglais, invisible pendant 45 minutes, s’est mis en évidence dans les arrêts de jeu de la 1e mi-temps en profitant du bon travail de Jarrod Bowen pour tromper sans difficulté Davy Roef.

Hugo Cuypers a rétabli l’égalité en deuxième période. Julien De Sart a effectué un superbe travail préparatoire avant de céder le ballon à Hugo Cuypers. Le Buffalo a battu Alphonse Areola d’une superbe frappe dans le coin droit du but.

La Gantoise a failli repartir avec une victoire si la reprise acrobatique de Gift Orban était rentrée à la place de s’écraser sur la transversale.

Au final, Gand aurait pu revendiquer mieux, ayant eu plus de moments forts que West Ham. Mais avec un but et un carte rouge annulés contre les siens, Hein Vanhaezebrouck se satisfera du partage.