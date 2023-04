Et d’ajouter : "C’est ce qu’on a essayé de faire, mais c’était dans notre style : ne pas donner beaucoup d’occasions à l’adversaire, contrôler le jeu sans trop de problèmes. On s’est malheureusement procuré trop peu d’occasions dans la première heure cela dit je trouve. On marque le 1-0 alors que Gianni Bruno était hors-jeu. On a un peu de chance car il n’y avait pas de VAR. On n’est jamais sûr de marquer un autre but après celui-là, même après avoir fait rentrer trois joueurs devant. On a passé l’adversaire plusieurs fois de manière fantastique, mais on n’a pas marqué. J’étais donc content que le VAR n’était pas présent ce soir. La Fédération belge, les clubs belges et la Pro League vont être contents aussi car ça fait trois points en plus pour le coefficient national. Antwerp a gagné aussi, au contraire de Genk."

Gand termine sa phase de groupes avec 13 points, soit quatre victoires, un partage et une défaite.