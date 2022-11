Conference League : La Gantoise acte sa qualification en terrassant Molde

La Gantoise devait battre Molde pour se qualifier pour la suite de la Conference League. Il aura fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Buffalos faire la différence et valider leur ticket pour les 1/16e de finale. Bien plus dangereux, les Gantois ont inscrit 4 buts en seconde période par Hjulsager, Godeau, Kums et Cuypers.

Les Buffalos se montrent appliqués mais créent peu de danger. Il faut attendre la 32e pour voir la première vraie possibilité. Hong donne à Kums qui dévie en un temps vers Hjulsager mais la passe est un rien trop longue et la frappe du Gantois est repoussée par le portier norvégien. Sur le corner, Ngadeu reprend de la tête mais sa tentative passe à côté.

A la 43e, les Gantois se créent la plus belle occasion de la première mi-temps mais Nurio reprend mal le centre de la droite et sa tête s’envole au-dessus du but.

Les Buffalos trouvent la faille en début de deuxième période. Trouvé sur le côté gauche, Hjulsager rentre dans le jeu et frappe au premier poteau. Le gardien norvégien reste planté dans le gazon gantois et est battu (52e).

La Gantoise fait le break à l’heure de jeu sur phase arrêtée. Godeau est à la réception d’un centre dévié au premier poteau et marque d’un pointu qui passe entre les jambes de Karlstrom.

La qualification est quasiment actée grâce au magnifique but de Sven Kums. Lancé dans la profondeur par Hong, le milieu de terrain réalise un très beau lob pour tromper le gardien norvégien (80e).

Cuypers alourdit encore la marque à la 89e sur penalty en prenant Karlstrom à contrepied.

Les Gantois auront arraché leur ticket pour la suite de la compétition en accélérant en deuxième période.