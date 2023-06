Conference League : La Fiorentina et West Ham veulent renouer avec leur glorieux passé (direct vidéo 20h20)

La Fiorentina et West Ham s’affrontent ce mercredi à Prague en finale de la Conference League. Les deux clubs rêvent d’inscrire une deuxième coupe d’Europe à leur palmarès. Les fans de la Viola comme ceux des Hammers attendent ça depuis les années 60. Une éternité.



>> Ce match est à suivre en direct vidéo sur Tipik, Auvio et RTBF Sport dès 20h20.



Les Italiens comme les Anglais aimeraient s’enivrer avec le parfum d’un succès européen qu’ils n’ont connu qu’une seule fois. La Fio a soulevé la Coupe des vainqueurs de coupe en 1961. West Ham lui a succédé aux palmarès quatre ans plus tard. Seul David Moyes était né parmi les noms qui figureront sur la feuille de match de la finale. Le coach écossais de West Ham avait à peine 2 ans.



Des Hammers quasiment intraitables



L’histoire parle pour les Florentins qui vont disputer leur 5e finale continentale, pour trois aux Londoniens. Mais au regard de leur parcours, les Anglais partent sans doute favoris. Ils ont remporté 11 des 12 rencontres sur la route de cette finale. Seule La Gantoise a réussi à les tenir en échec en quarts de finale aller.



La courbe de performance des joueurs de Vincenzo Italiano a été moins linéaire. La mise en route a été compliquée (1 point en deux matches) et la Fiorentina, finaliste malheureuse en Coppa, a souffert en quart face à Poznan et surtout en demi-finale, poussée en prolongation par le FC Bâle.



64 buts marqués par les finalistes



Si les deux équipes sont fidèles à leur tempérament offensif et ne sont pas bridées par l’enjeu, on pourrait assister à une finale spectaculaire. Ces deux formations ont marqué 64 fois (37 buts pour la Viola, 27 pour les Hammers). Moins productive, l’équipe de David Moyes affiche une défense moins perméable (7 goals encaissés contre 16).



Alors prime à l’attaque ou à la défense ? Le vainqueur succédera à l’AS Roma, qui a inauguré le palmarès de la compétition l’an dernier.