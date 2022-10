Conference League : la boulette du gardien de Slovacko face à Nicolas Pepe

Filip Nguyen, le gardien du FC Slovacko a commis une belle boulette face à Nice pour la 3e journée de Conference League.

Nicolas Pepe n’avait encore inscrit qu’un seul but en huit matches avec Nice. Et l’attaquant Ivoirien en a profité pour en claquer un second en Conference League ce jeudi soir face au FC Slovacko. Mais le joueur de Nice a bien été aidé par Filip Nguyen qui capte très mal le tir de Pépé et qui voit le ballon lui passer entre les jambes.

Au final, Nice s’impose 0-1 face au club tchèque. Cette victoire offre aussi la première place au club français devant Cologne. Le Partizan Belgrade est 3e et le FC Slovacko bon dernier avec un point sur neuf.