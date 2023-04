En plus du doublé de Tammy Abraham ou des deux buts tardifs de l’équipe bulgare, on pointera la superbe réalisation plantée par Borja Mayoral. A la 34e minute de jeu, il profite d’une belle percée de sa formation pour placer un extérieur du pied droit surprenant et décisif. Le portier du CSKA Sofia regarde le ballon passer sans pouvoir s’en emparer.