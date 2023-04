Conference League : "L’armoire à trophées d’Anderlecht parle pour elle-même", selon l’entraîneur de l’AZ

À la veille du quart de finale aller de Conference League entre le RSC Anderlecht et l’AZ Alkmaar, l’entraîneur du club néerlandais s’est exprimé en conférence de presse mercredi. L’Anglo-Néerlandais Pascal Jansen a tenu à souligner la qualité de son adversaire, "dont l’armoire à trophées parle pour elle-même."

La pression se fait forte sur l’AZ Alkmaar, qui n’a empoché qu’un point sur ses trois derniers matchs en Eredivisie, et a laissé le trio de tête s’échapper au classement. Le titre semble hors de portée, maintenant que l’AZ compte 13 points de retard sur le leader Feyenoord à six journées de la fin de la saison. Le club peine notamment à trouver le fond des filets. "Ces derniers temps, nous avons peu marqué. Mais les gardiens adverses ont réussi de grandes performances", a regretté l’entraîneur. "Mais les derniers jours se sont bien passés", a-t-il repris, "et des blessés font leur retour."

Pour Jansen, Anderlecht sera une équipe à surveiller, qui présente plusieurs points communs avec Utrecht, un adversaire régulier de l’AZ. "Ils ont beaucoup de similarités, notamment dans leur conception du jeu. Leur manière de jouer a beaucoup évolué depuis l’arrivée de leur nouvel entraîneur", Brian Riemer. Pascal Jansen a montré beaucoup de respect pour le RSCA, "dont l’armoire à trophées parle pour elle-même. Ils pourraient très facilement jouer le top-6, dans notre championnat", a-t-il concédé.

La présence de Zinho Vanheusden sur la pelouse est incertaine. Son entraîneur a d’ailleurs regretté la malchance que subit le jeune défenseur belge. "Revenu de blessure, il a joué un peu, puis s’est reblessé. C’est d’autant plus difficile avec la concurrence qui existe à son poste." Le Diable Rouge, toujours prêté par l’Inter Milan, fait cependant bien partie du groupe qui se présentera jeudi soir sur la pelouse du Lotto Park.