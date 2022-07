Conference League : l’Antwerp opposé au club kosovar de Drita au 2e tour qualificatif

L’Antwerp sera opposé les 21 et 28 juillet au club kosovar de Drita au 2e tour de qualification de la Conference League de football. Drita s’est qualifié mardi soir grâce à sa victoire 3-0 aux dépens des Finlandais de l’Inter Turku qui avait gagné 1-0 le match aller. Les buts ont été inscrits par Simonovski (2e) et Muja (49e et 51e).

La saison dernière, les Anversois ont disputé l’Europa League mais ne sont pas parvenus à sortir du groupe D. Francfort, le futur vainqueur, avait terminé en tête devant l’Olympiakos, Fenerbahce et l’Antwerp, qui s’était retrouvée à la dernière position du groupe avec un bilan de 5 points sur 18.