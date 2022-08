Conférence League : l’Antwerp arrache le partage en fin de match face à Istanbul Basaksehir

Ce jeudi, l’Antwerp se déplaçait du côté d’Istanbul Basaksehir pour le match aller des barrages de la Conférence League. Si les Anversois ont eu les possibilités de marquer, c’est Istanbul qui a fait trembler les filets en premier. Et alors que l’on assiste à une victoire des locaux, Almeida va d’une tête rageuse permettre à l’Antwerp de repartir avec un partage 1-1. Avec ce résultat, l’équipe de Van Bommel pourra y croire lors du match retour jeudi prochain à 20h45.

C’est un début de rencontre timide auquel on assiste. Les locaux ont le pied sur le ballon. L’Antwerp défend bas et cela se ressent sur le match. Le premier tir cadré vient des pieds de Chouiar qui alerte Butez à la 14e.

Ce tir réveille un peu les Anversois qui répondent via une phase initiée par Nainggolan, mais Ekkelkamp ne cadre pas (18e). Avec ce tir, l’Antwerp donne le ton et se procure enfin la première grosse occasion du match quelques minutes après. À la 22e, Frey frappe fort mais Babacan sauve les siens.

Istanbul a du mal et ce n’est pas le tir non cadré de l’ancien anderlechtois Okaka à la 35e qui va donner un peu d’espoir aux locaux.

Alors que l’on se dirige vers la mi-temps, le score passe tout près de changer par deux fois. En vain. C’est tout d’abord Okaka qui se procure la plus belle occasion de la première mi-temps, mais qui voit un bon Butez dévier le ballon. Et puis, moins d’une minute plus tard, Ekkelkamp frappe lui aussi, mais son ballon est bien arrêté par le gardien. C’est 0-0 après 45 minutes.

La seconde mi-temps recommence sur un tout autre rythme. L’Antwerp se procure une grosse occasion via Nainggolan qui voit son tir des 25 mètres bien contré par Babacan. L’Antwerp est mal payé car c’est Istanbul qui va faire 1-0. Sur un bel enroulé de Chouiar, les locaux prennent l’avantage.

Ce but casse un peu les ailes de l’Antwerp qui passe tout près d'en encaisser un second à la 67e sur un tir d’Okaka. Et alors que l’on se dirige vers une défaite, l’Antwerp vient égaliser à la 88e via une belle tête de Almeida.