Conference League – Kums auteur d’un joli but : "J’ai su immédiatement ce que j’allais faire avec le ballon"

Un petit lob astucieux a permis à Sven Kums d’inscrire le 3e but de La Gantoise jeudi dans le match décisif du groupe F de la Conference League. Les Gantois devaient battre Molde pour rejoindre les barrages (seizièmes de finale). Ils se sont imposés 4-0 aux dépens des Norvégiens.

"Nous avons donné très peu de choses", a déclaré Kums après la rencontre. "Nous savions qu’il n’y avait qu’une seule chose à faire pour nous, c’était de gagner contre Molde. Nous avons eu beaucoup d’occasions de but tout de suite, mais nous ne les avons pas concrétisées. Heureusement, nous avons réussi à le faire après la pause. D’abord par Hjulsager et ensuite par Godeau. La qualification procure naturellement beaucoup de satisfaction et de joie. Nous savions que seule une victoire nous permettrait de passer l’hiver. Nous avions fixé cet objectif avant le début de la saison, mais il est toujours plus facile de le dire que de le faire. Il y avait beaucoup de stress avant. Nous voulions mener à bien ce projet. Et nous avons réussi. J’espère que nous allons poursuivre dans cette voie dans les semaines à venir. En commençant déjà par le match contre le Club de Bruges dimanche prochain".

"Ce but était peut-être la cerise sur le gâteau", a acquiescé Kums à propos de sa réalisation. "Quand j’ai reçu le ballon de Hong, j’ai immédiatement su ce que je voulais en faire. J’ai placé un petit lob au-dessus de Karlström qui sortait. Ce but fait certainement plaisir, mais avant tout nous décrochons une victoire très importante."