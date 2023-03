Conference League, Istanbul Basaksehir - La Gantoise : Gand vers les quarts de finale ? (Direct vidéo et commenté 18H)

La Gantoise a dû se contenter d'un partage 1-1 face à Istanbul Basaksehir à l'aller des huitièmes de finale de la Conference League, jeudi dernier. Le retour au stade Fatih Bterim est prévu ce mercredi soir à 18H00, pour cause d’autre rencontre à Istanbul le lendemain (Fenerbahce face au FC Séville).

A l’aller, les Turcs ont ouvert le score sur leur première action, via Stefano Okaka, ancien du Sporting d’Anderlecht. Les Gantois ont rétabli l’égalité par l'intermédiaire de l’inévitable Gift Orban, le jeune et très prometteur attaquant des Buffalos. La pelouse étant ensuite plus que gorgée d'eau, la deuxième partie de rencontre avait été très peu révélatrice des forces en présence.