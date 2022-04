Conference League : FK Bodø/Glimt, l’éclair norvégien va-t-il encore jaillir ?

Place ensuite aux barrages où Bodø/Glimt a éliminé le Celtic Glasgow avant de se qualifier pour les quarts de finale face à l’AZ Alkmaar.

Se dresse alors sur la route des Norvégiens une équipe désormais connue : l’AS Rome. Devant plus de 7000 spectateurs, les Romains pensaient, dans un premier temps, décrocher la victoire grâce à un but de Lorenzo Pellegrini à la 43ème minute. Ils espéraient, ensuite, réaliser une bonne affaire au moment de l’égalisation d’Ulrik Saltnes (56ème minute). Mais ce match s’est écrit en trois temps et Hugo Vetlesen a arraché la victoire pour les locaux à une minute du terme. De quoi faire rêver et briller le club de Bodø un peu plus longtemps encore. Rendez-vous à Rome ce soir pour savoir si la belle histoire continue.