Conference League - Felice Mazzu prudent avant Anderlecht-Paide : « Rien n’est acquis »

A la veille de l’important match retour contre Paide Linnameeskond, comptant pour le 3e tour de qualification de la Conférence Ligue, Felice Mazzu, le coach du Sporting d’Anderlecht s’est présenté devant la presse et il s’est montré assez prudent en abordant la rencontre retour face aux Estoniens.

"Le plus gros message que je vais essayer de faire passer à mes joueurs, c’est qu’il ne doit pas y avoir de relâchement mental, rien n’est acquis. Un 0-2 peut être rapidement remonté si on n’est pas concentré", explique Felice Mazzu avant de poursuivre : "l’important sera d’essayer de marquer le plus vite possible et de pouvoir jouer avec un maximum de sérénité dans la longueur du match."