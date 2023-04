Conference League : déjà assurée de la première place, La Gantoise dispose de Flora Talinn

Assurés de la première place, les Gantois recevaient sans pression les Estoniens du Flora Talinn, derniers du groupe et éliminés. Les hommes de Hein Vanhaezebrouck l’ont emporté un but à rien.

Après un début de rencontre haché, la première frappe arrive après peu après la vingtième minute de jeu mais le tir d’ Elisha Owusu passe près du poteau gauche. Quelques minutes plus tard, Michael Ngadeu trouve la barre transversale suite à une tête au second poteau.

La première occasion estonienne arrive juste avant la demi-heure mais Davy Roef s’empare sans souci du cuir après une volée de Ken Kallaste. Juste avant le repos, Pelé Mboyo place une tête dangereuse, bien repoussée par Henrik Purg.

Les Buffalos entament la deuxième mi-temps de la meilleure des manières. Parfaitement trouvé par Mboyo, Gianni Bruno entre dans la surface avant de placer une frappe croisée imparable.

Les actuels sixièmes de Pro League se contentent ensuite de gérer malgré une occasion importante survenue à quinze minutes du terme. La frappe de Roman Bezus est arrêtée sur la ligne mais Laurent Depoitre ne parvient ensuite pas à mettre les Gantois à l’abri.

A quelques minutes du terme, Roef sauve les siens d’un superbe arrêt après une frappe puissante de Michael Lilander.

Grâce à cette victoire, La Gantoise termine la phase de poules en beauté et rend service au football belge. Les Buffalos finissent donc premiers avec treize points en six matches et verront le prochain tour de la Conference League.