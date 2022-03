Conférence League : contrôle poitrine, volée, Sinnistera régale avec Feyenoord

Feyenoord a fait un grand pas vers les quarts de finale de la Conférence League en s’offrant le Partizan Belgrade sur le score de 2-5.

Au-delà de ce score fleuve, on retiendra surtout le 4e but inscrit par les Néerlandais. Sur une longue relance du gardien repris de la tête par la défense, Luis Sinisterra s’en va d’un joli contrôle poitrine volée inscrire l’un des buts de la soirée. C’est le 2e but du joueur Colombien dans la compétition. Cyriel Dessers, titulaire, aura lui aussi été de la fête en inscrivant un but, le 2e de son équipe.

Avec cette victoire 2-5, Feyenoord pourra voir venir lors du match retour. Un match qui est prévu le jeudi 17 mars.