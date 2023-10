Conference League : Bruges assure l’essentiel et tient sa première victoire à Bodo Glimt

Le FC Bruges a réalisé une très bonne opération en allant s’imposer 0-1 sur la pelouse de Bodo Glimt pour la deuxième journée de la Conference League.

Deux semaines après avoir gâché son avance face à Besiktas, le Club Bruges se déplaçait dans le froid et le vent de Bodo Glimt qui avait également partagé l’enjeu à Lugano il y a deux semaines. Après quatre partages sur le même score (1-1), les hommes de Ronny Deila se déplaçaient donc au pays de son entraîneur, non sans pression.

Et le léger déficit de confiance s’est un peu vu en tout début de rencontre sur la pelouse synthétique. Sans une grosse intervention de Mignolet sur une tentative de Moumbagna dans le grand rectangle, les Brugeois auraient été rapidement menés (5e). Après, ils ont réussi à rentrer dans leur rencontre, petit à petit. Vanaken a été le premier à se mettre en évidence mais sa frappe manquait de précision (12e), tout comme celle de Thiago dans la foulée (13e).

La prise en main de la rencontre de la part des Brugeois a rapidement été récompensée. Au terme d’une belle action collective, Zinckernagel a trouvé Vanaken dans le bon timing en retrait, permettant au capitaine brugeois d’ouvrir le score tranquillement (21e). En relatif contrôle, les Blauw en Zwart auraient pu accroître leur avance grâce à Thiago mais l’attaquant brésilien n’a pas su profiter de son bon ballon en profondeur pour tenter sa chance et a dû se contenter d’une passe en retrait pour Skoras dont la frappe a été contrée (34e). Juste avant la pause, Bodo Glimt a repris du poil de la bête et aurait pu égaliser via Gronbaek qui n’a pas su cadrer après un très beau numéro technique (40e). Bruges était donc encore devant à la pause.