Conference League - Brian Riemer (Anderlecht) : "Je suis très heureux pour les joueurs et nos fans... c'est un sentiment incroyable !"

Battu 1-0 à l'aller, le Sporting d’Anderlecht s'est imposé 2-1, aux tirs au but, au retour face à Ludogorets en Conference League. Les Mauves sont en huitième de finale.

"C'est un sentiment incroyable ! Je suis très heureux pour les joueurs, ils ont vraiment mérité cette qualification. Grâce à la performance de ce soir, mais aussi au vu de ce qu'ils montrent depuis un long moment. C'est très bon. Je suis aussi content pour nos fans, ils sont derrière l'équipe depuis mon arrivée. Leur rendre ça, c'est génial. J'ai été très heureux suite à des succès en championnat, mais remporter un match en aller-retour en Coupe d'Europe, et finir dans les 16 meilleures équipes de la compétition, ça me rend très fier. Aligner Arnstad du côté arrière droit, ça a très bien fonctionné. Il a affiché un super niveau. N'Diaye a aussi livré un très bon match. Dans l'axe, Vertonghen et Debast (ndlr : il veut probablement parler de Sardella vu l'absence de Debast ce soir) étaient au top", a souri Brian Riemer.

Et le coach du RSCA d'ajouter : "Quand Ludogorets a marqué, on a commencé à se dire que ça pourrait aller en prolongation. Je pensais malgré tout que c'était encore possible durant le temps réglementaire. On a eu des opportunités pour boucler la rencontre. On savait que ce serait difficile. Je pense que c'est la troisième fois cette saison que le club gagne aux tirs au but. Ce match ne change rien en termes de fatigue pour la rencontre de dimanche contre le Standard. On a de nombreux bons joueurs, on a vu que le banc pouvait avoir de l'impact aussi. Gagner un match comme ça, ça va également apporter du boost à l'équipe. On va essayer d'amener cela vers la partie de dimanche. On espère que Debast sera de retour. Ca ne semble pas trop grave à première vue. On analysera la situation dès vendredi."