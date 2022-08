Conference League : Anderlecht - Young Boys, la composition des Mauves est connue (Direct audio et commenté 20h)

Le Sporting d'Anderlecht n'est plus qu'à un match des poules de Conference League. Vainqueurs 0-1 aux Young Boys lors du match aller, les Mauves devront au moins maintenir cet avantage d'un but pour s'assurer une place en Europe. La rencontre est à suivre ici et en direct audio dès 20h.

À l'aller à Berne, les Anderlechtois avaient ensuite livré une prestation solide sur le plan défensif face à une équipe suisse joueuse. Une seule réelle occasion, convertie par Hannes Delcroix, avait suffi aux hommes de Felice Mazzù pour l'emporter.