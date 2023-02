Conference League : Anderlecht sort Ludogorets aux tirs au but et file en 1/8 de finale

Battu 1-0 en Bulgarie au match aller, le Sporting d’Anderlecht recevait Ludogorets ce jeudi au Lotto Park en barrage retour de Conference League.

Privé de Debast (blessé) et de Murillo (suspendu), légèrement pris de vitesse en début de partie, le RSCA refait son retard dès la 13e. Une frappe de Slimani, consécutive à un débordement d’Amuzu, est déviée dans son propre but par Russo (1-0). La suite de la première période est emballante : les Bulgares se montrent dangereux, les Mauves répondent, via Dreyer et Stroeykens par exemple.

Au retour des vestiaires, le champion de Bulgarie remet le nez à la fenêtre. Les Mauves, avec un Vertonghen toujours dans le rôle du patron, souffrent, tiennent, résistent… jusqu’à la 68e. Moment choisi par Verschaeren pour nous sortir une superbe action. Le médian anderlechtois remonte le ballon et se retrouve au bon endroit suite à la déviation de Slimani. Verschaeren frappe au but et double la mise (2-0) !



Deux buts en trois minutes

Les Mauves passent devant… mais sont surpris trois minutes plus tard. Thiago, buteur à l’aller, profite d’un bon centre bulgare et glace le stade mauve (2-1). Anderlecht encaisse le coup, mais redresse vite la tête. D’abord, et à deux reprises, par Stroeykens, puis avec une barre transversale trouvée par Raman à la 87e minute. Rien n’y fait, il faudra passer par la prolongation.

Les Bulgares repartent à l’offensive et font encore trembler le portier Verbruggen. Ils vont toutefois perdre Piotrowski, exclu pour une deuxième carte jaune à la 96e. Le marquoir n'évoluera plus. La qualification mauve pour les 1/8 de finale est toutefois au rendez-vous au terme des tirs au but. Séance remportée 3-0 suite aux réussites du trio Refaelov-Vertonghen-Verschaeren et de trois arrêts de Verbruggen.