Conference League : Anderlecht s’offre un succès contre Silkeborg (1-0) pour son retour en Coupe d’Europe

Obligé à changer quelque chose, Mazzu fait monter Yari Verschaeren à la place d’Anouar Ait El Hadj, peu en vue ce jeudi soir. Ce changement dynamise le jeu Bruxellois. Les Mauves se projettent davantage, notamment avec un tir de Fabio Silva (56e). Les Anderlechtois se montrent plus inspirés. Et le n°10 anderlechtois parvient à perturber la défense danoise, au point de se retrouver en face-à-face et de marquer. Un but annulé pour une position de hors-jeu. Or, le feu follet des Mauves semblait couvert par un défenseur de Silkeborg.

L’animation offensive bruxelloise est nettement plus importante en seconde période. Le jeune Julien Duranville, auteur de son premier but en Pro League dimanche contre l’OHL, y contribue également.