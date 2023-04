Conference League : Anderlecht s’incline aux tirs au but, l’AZ file en demi-finales

La fatigue se fait sentir, le stress paralyse les joueurs et on ne voit plus grand-chose. Odgaard offre une fausse joie à l’AFAS Stadion. Son but est logiquement annulé pour hors-jeu. Les tirs au but décident donc du sort de ce quart de finale. Ryan endosse le costume de héros et stoppant les tentatives de Vertonghen et Sardella. Ses équipiers ne tremblent pas. Meerdink valide la qualification de l’AZ.