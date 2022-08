Conférence League : Anderlecht pour assurer la qualification face à Paide (Direct audio à 20h)

Après son convaincant succès 0-2 en Estonie, le Sporting d’Anderlecht accueille ce jeudi Paide Linnameeskond pour se qualifier pour les barrages de la Conférence League, dernier tour qualificatif de la compétition.

En cas de qualification, les Mauves seraient confrontés au vainqueur du duel entre les Suisses des Young Boys et les Finlandais de KuPS sachant que Berne s’est imposé aussi 0-2 en Finlande et semble aussi bien parti que les Mauves pour se qualifier. Éliminés par les Néerlandais de Vitesse Arnhem lors des barrages la saison dernière, les Bruxellois n’ont plus disputé une phase de groupes d’une compétition européenne depuis l’Europa League en 2018-2019.