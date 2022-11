Conference League : Anderlecht opposé à Ludogorets, La Gantoise affrontera Qarabag

Après les tirages de Champions League et d’Europa League, place à la Conference League. Un tirage qui concernait deux équipes belges puisqu’Anderlecht et La Gantoise visent une place en huitièmes de finale de la compétition européenne. Ce rendez-vous concernait les troisièmes d’Europa League et les deuxièmes de Conference League.

Le RSC Anderlecht et La Gantoise défieront respectivement les Bulgares de Ludogorets et les Azerbaïdjanais de Qarabag lors des barrages de la Conference League, dont le tirage au sort a été effectué lundi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Les deux clubs belges disputeront leur match aller à l'extérieur le 16 février, une semaine avant le retour à domicile (23/2).

Deuxièmes de leur groupe, les deux clubs belges avaient la certitude de défier une formation ayant terminé à la 3e place de son groupe en Europa League. Vladimir Smicer, ancien attaquant tchèque notamment passé par Liverpool, a réservé un duel contre Ludogorets au RSCA. Le club de Razgrad a terminé derrière le Betis et l'AS Rome en Europa League, une compétition dont il a déjà atteint les huitièmes de finale à 2014 ainsi que les seizièmes de finale en 2017, 2018 et 2020.

De leur côté, les Buffalos devront effectuer un long déplacement à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour défier Qarabag, 3e de son groupe d'Europa League derrière le SC Fribourg et le FC Nantes. L'an dernier, Qarabag avait été éliminé au même stade de la compétition par l'Olympique de Marseille, futur demi-finaliste.

La finale de cette Conference League, dont la première édition a été enlevée la saison dernière par l'AS Rome, se tiendra le 7 juin 2023 à l'Eden Arena de Prague, la capitale tchèque.

Avec le Club Bruges et l'Union, respectivement encore en lice en Ligue des Champions et en Europa League, Bruxellois et Gantois viennent compléter le quatuor belge qui passera l'hiver européen.