Conference League, Anderlecht joue son avenir européen à Silkeborg

Silkeborg, petite ville du Jutland, terre battue par les vents et la pluie, n’est pas vraiment l’endroit le plus glamour. Mais c’est ici, loin des strass et des paillettes, qu’Anderlecht joue son avenir européen. Après avoir été tenus en échec par le Steaua Bucarest il y a 8 jours, les Bruxellois, qui ne comptent que 5 points sur 15, sont condamnés à l’emporter ce soir. Condition sine qua non pour espérer poursuivre l’aventure en Conference League.

Si le Sporting, convalescent, a retrouvé le goût du succès, en inscrivant 4 buts dimanche face à Eupen, les doutes subsistent chez les Mauves, principalement sur le plan défensif comme en attestent les 2 goals concédés face aux Germanophones suite à de nouvelles erreurs individuelles. Depuis le départ de Felice Mazzu, les Anderlechtois n’ont certes plus connu la défaite mais ils ne parviennent pas à convaincre pour autant. Robin Veldman, le coach ad interim, a toutefois constaté une amélioration : " Je pense qu’il y a des signes encourageants. Contre Eupen, dimanche, nous avons très bien joué jusqu’à 2-0. Avec un peu plus d’efficacité devant le but adverse, le match aurait pu être plié à la mi-temps. Le jeu proposé était fluide avec de beaux mouvements. On s’est créé pas mal d’occasions mais on a ensuite commis des erreurs individuelles. Elles se sont payées cash et on s’est fait peur même si le plus important, dans notre situation, était de renouer avec la victoire, peu importe la manière. Et ce sera encore le cas en Conference League ".

La victoire sinon rien

A Silkeborg, Robin Veldman espère redorer le blason passablement terni d'Anderlecht en permettant au Sporting de passer enfin l’hiver européen (avant de disputer des matches de barrage au mois de février face à une équipe classée troisième de groupe en Europa League) : " C’est notre avenir européen qui est en jeu et on ne veut pas que ça s’arrête déjà maintenant. On veut passer ce tour. Ce serait un bonus pour Anderlecht. Vu les difficultés rencontrées cette saison, cela ferait du bien au moral. Une qualification pour les 1/16emes de finale permettrait tout d’abord de faire entrer un peu d’argent (un million d’euros) dans les caisses du club, ce qui n’est pas à négliger, mais surtout de rebooster l’équipe qui est en manque de confiance depuis plusieurs semaines ". Un manque de confiance qui se traduit notamment par les prestations de certains joueurs, principalement en défense avec des erreurs individuelles commises par certains cadres de l’équipe comme Wesley Hoedt ou Jan Vertonghen notamment. Même le gardien de but et capitaine, Hendrik Van Crombrugge n’échappe pas à la critique. Pour le capitaine, il est temps de remettre les pendules à l’heure : " On est tous bien conscients de l’importance de ce match et on fera tout pour l’emporter. Le nouveau coach a une philosophie de jeu assez claire. C’est un football qui nous convient bien et je pense que nos prestations vont s’améliorer. Maintenant, on encaisse encore trop de buts, principalement sur des phases arrêtées. J’ai aussi ma part de responsabilités. C’est un point sur lequel on travaille beaucoup à l’entraînement pour éviter que cela ne se reproduise encore mais je suis confiant. On va devoir évoluer à notre meilleur niveau pour espérer se qualifier. Silkeborg n’est pas là par hasard. C’est une équipe avec des joueurs de qualité mais à nous de montrer sur le terrain que nous méritons notre qualification pour le match de barrage ".

Avec ou sans Yari Verschaeren ?

Pour l’emporter à Silkeborg, Anderlecht espère pouvoir compter sur le retour aux affaires de Yari Verschaeren. Blessé au genou lors du match face au FCSB, le numéro 10 des Mauves a effectué le voyage au Danemark et s’est entraîné ce mercredi. Même si sa participation est toujours incertaine, Robin Veldman espère bien pouvoir l’aligner ce jeudi soir : " Yari est un joueur très important dans notre dispositif. Il possède en outre l’ADN d’Anderlecht. Il cadre parfaitement avec notre style de jeu. Il parvient à bonifier l’équipe et j’espère donc qu’il sera apte à jouer. Il s’est entraîné avec l’équipe mais on ne prendra aucun risque avec lui, même si ce match est capital. La décision sera prise en concertation avec le staff médical ". Si Yari Verschaeren n'obtient pas le feu vert, c'est Mario Stroeykens qui devrait reprendre son rôle.

Combat physique et terrain synthétique

Avec ou sans Yari Verschaeren, Anderlecht devra donc s’imposer au JYSK Park de Silkeborg. Un stade de 10.000 places, plutôt coquet, avec un terrain synthétique qui devrait avantager les joueurs locaux, habitués à évoluer sur cette surface. " C’est vrai mais cela ne doit pas être une excuse " déclare Hendrik Van Crombrugge : " Je n’apprécie pas trop de jouer sur les terrains synthétiques. En Belgique, Saint-Trond est le seul club de Pro League qui dispose d’un tel terrain mais on sait qu’en Scandinavie, c’est beaucoup plus fréquent. Cela ne me préoccupe pas vraiment car les joueurs d’Anderlecht ont les qualités techniques pour évoluer sur le synthétique et puis la plupart des jeunes ont toujours joué sur une telle surface à l’Académie. Ce n’est donc pas un problème ".

En revanche, Anderlecht prend son adversaire très au sérieux. Les Danois, qui possèdent un point de plus que le Sporting, sont bien décidés eux aussi à poursuivre l’aventure européenne. Robin Veldman ne s’attend donc pas à une partie de plaisir à Silkeborg : " Je pense que c’est une équipe très bien organisée, qui se projette rapidement vers l’avant. Physiquement, les Danois ont du répondant. Nous devrons donc nous méfier. Ils marquent aussi facilement et seront forcément très motivés à l’idée de se qualifier. Il va donc falloir rester concentrés et éviter de commettre les mêmes erreurs défensives que ces dernières semaines. On n’aura pas droit à l’erreur et on le sait. Produire du beau jeu n’est pas la priorité pour nous. On doit gagner. Un point c’est tout même si à Anderlecht, on sait qu’on doit toujours gagner… ".