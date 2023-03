Conference League : Anderlecht face à l’AZ, La Gantoise hérite de West Ham

Après les tirages de la Ligue des Champions et de l’Europa League, Nyon accueillait le tirage au sort des quarts de finale de la Conference League. Anderlecht et La Gantoise attendaient d’être fixés sur leur sort.

Les Mauves ont hérité de l’AZ Alkmaar et auront donc un court déplacement aux Pays-Bas à réaliser. La Gantoise ira, elle, en Angleterre où elle défiera West Ham. Les deux autres quarts de finale opposeront le Lech Poznan à la Fiorentina et Bâle recevra Nice.

En cas de qualification pour les demi-finales, on pourrait avoir un duel 100% belge pour une place en finale puisque les Bruxellois et les Gantois ont été placés du même côté du tableau. L’autre demi-finale opposera le vainqueur du duel entre Lech Poznan et la Fiorentina au gagnant de Bâle-Nice.

Les quarts de finale se tiendront le 13 avril pour la manche aller et le 20 avril pour les matchs retours.

Les quarts de finale :

Lech Poznan – Fiorentina

La Gantoise – West Ham

Anderlecht – AZ Alkmaar

Bâle – Nice

Les demi-finales :

Lech Poznan/Fiorentina – Bâle/Nice

La Gantoise/West Ham – Anderlecht/AZ Alkmaar