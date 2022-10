Conference League : Anderlecht encaisse une défaite frustrante face à West Ham

Les Mauves sont à la hauteur du rendez-vous. Duranville fait une entrée remarquée. Le gamin étale son talent et son culot. Il provoque et tente sa chance. Sur un de ses tirs, Silva tente la déviation, sans trouver le cadre (72e).



Longtemps imprécis dans le dernier geste, les Anglais s’en remettent aux remplaçants et à une fulgurance de Paqueta. L’ex-Lyonnais glisse une caresse de passe à Scamacca. L’Italien croise son envoi et le place hors de portée de Van Crombrugge (0-1, 79e).



West Ham peut aussi compter sur un excellent Areola. L’ancien gardien du PSG sort un réflexe de grande classe sur une tête aux 6 mètres de Silva (83e). La chance d’Anderlecht est passée. Les Anglais poursuivent leur sans-faute.