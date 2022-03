Conference League : 6 choses à savoir sur le PAOK Salonique, adversaire de La Gantoise

On notera que dans le noyau actuel figure le Belgo-Marocain Omar El Kaddouri. Passé par les jeunes d’Anderlecht, Omar (31 ans) a surtout bourlingué en Italie (Brescia, Naples, Torino, Empoli) avant de s’établir dans ce club grec en 2017.

Cette saison, le milieu offensif a participé à 21 rencontres (dont 11 comme titulaire et surtout en Coupe d’Europe). Il a marqué 1 but (à Rijeka en Croatie lors du barrage pour accéder aux poules de l’Europa League). Blessé aux ischios en septembre, puis une rechute entre mi-décembre et mi-février, il revient peu à peu dans le coup.

Dans le passé Maarten Martens où Dimitri M’Buyu ont porté la vareuse des " Blancs et Noirs ". Sergio Conceicao y a joué aussi. Arie Haan ou Lazlo Boloni y ont également coaché.