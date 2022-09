Конференція День Житла | Conférence Journée du logement

L’équipe "Ukraine Voice" vous invite à la 8ème consultation – "Housing Day" avec des représentants des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes et de l’ONU, qui se tiendra le 4 septembre de 12h00 à 15h00 dans le bâtiment de l’ULB.

L’objectif principal de cette conférence est d’entendre vos questions et difficultés dans le processus de recherche d’un logement à Bruxelles. Et de partager des informations sur le projet "Logements et logements collectifs pour les citoyens d’Ukraine", qui a été présenté par le gouvernement de la région bruxelloise.

Toute une série de thématiques seront discutées lors de la réunion : la situation actuelle des familles d’accueil à Bruxelles et les difficultés qui se posent pour le vivre ensemble, une information claire et complète à la communauté ukrainienne concernant le système d’hébergement/de réinstallation proposé par les autorités bruxelloises, concernant aussi des actions spécifiques sur la location de logements à Bruxelles.

Pour particiler à la conférence conjointe d'"Ukraine Voice", l’inscription est obligatoire via ce lien : http://surl.li/cvjnt

Il est également demandé à chacun de remplir un questionnaire dans lequel partager votre expérience de recherche de logement, pour comprendre au mieux les problèmes et les besoins des Ukrainiens en matière de logement : Досвід щодо пошуку прихистку та житла в Бельгії