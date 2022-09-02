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Ukraine - Україна

Конференція День Житла | Conférence Journée du logement

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Команда "Ukraine Voice" запрошує вас на 8-му консультацію – "Housing Day" (День Житла) з представниками влади Брюссельського столичного регіону, муніципалітетами та ООН, яка відбудеться 4 вересня з 12.00 до 15.00 у корпусі ULB.

Основна мета цієї конференції, – почути ваші запитання та складнощі у процесах пошуку житла у Брюсселі. Та поділитися інформацією, щодо проекту "Житло та колективне житло для громадян України", який був запроваджений урядом Брюссельського регіону.

На зустрічі будуть обговорені всі хвилюючі питання: поточна ситуація в приймаючих сім’ях Брюсселя та складнощі, які виникають у спільному проживанні. надання українській спільноті чіткого та вичерпного пояснення, щодо існуючої системи розміщення/переселення, яку пропонує влада Брюсселя. надання інформації, щодо конкретних дій з питань оренди житла у Брюсселі.

"Ukraine Voice" раді вітати вас на своїй спільній конференції.

Реєстрація за посиланням обов’язкова: http://surl.li/cvjnt

Також просимо вас заповнити опитувальник, в якому просимо розказати про свій досвід пошуку житла, це важливо заповнити кожному, щоб ми краще розуміли проблеми та потреби українців в питанні житла: Досвід щодо пошуку прихистку та житла в Бельгії

En français…

L’équipe "Ukraine Voice" vous invite à la 8ème consultation – "Housing Day" avec des représentants des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale, des communes et de l’ONU, qui se tiendra le 4 septembre de 12h00 à 15h00 dans le bâtiment de l’ULB.

L’objectif principal de cette conférence est d’entendre vos questions et difficultés dans le processus de recherche d’un logement à Bruxelles. Et de partager des informations sur le projet "Logements et logements collectifs pour les citoyens d’Ukraine", qui a été présenté par le gouvernement de la région bruxelloise.

Toute une série de thématiques seront discutées lors de la réunion : la situation actuelle des familles d’accueil à Bruxelles et les difficultés qui se posent pour le vivre ensemble, une information claire et complète à la communauté ukrainienne concernant le système d’hébergement/de réinstallation proposé par les autorités bruxelloises, concernant aussi des actions spécifiques sur la location de logements à Bruxelles.

Pour particiler à la conférence conjointe d'"Ukraine Voice", l’inscription est obligatoire via ce lien : http://surl.li/cvjnt

Il est également demandé à chacun de remplir un questionnaire dans lequel partager votre expérience de recherche de logement, pour comprendre au mieux les problèmes et les besoins des Ukrainiens en matière de logement : Досвід щодо пошуку прихистку та житла в Бельгії

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