Конференція День Житла | Conférence Journée du logement

Команда "Ukraine Voice" запрошує вас на 8-му консультацію – "Housing Day" (День Житла) з представниками влади Брюссельського столичного регіону, муніципалітетами та ООН, яка відбудеться 4 вересня з 12.00 до 15.00 у корпусі ULB.

Основна мета цієї конференції, – почути ваші запитання та складнощі у процесах пошуку житла у Брюсселі. Та поділитися інформацією, щодо проекту "Житло та колективне житло для громадян України", який був запроваджений урядом Брюссельського регіону.

На зустрічі будуть обговорені всі хвилюючі питання: поточна ситуація в приймаючих сім’ях Брюсселя та складнощі, які виникають у спільному проживанні. надання українській спільноті чіткого та вичерпного пояснення, щодо існуючої системи розміщення/переселення, яку пропонує влада Брюсселя. надання інформації, щодо конкретних дій з питань оренди житла у Брюсселі.

"Ukraine Voice" раді вітати вас на своїй спільній конференції.

Реєстрація за посиланням обов’язкова: http://surl.li/cvjnt

Також просимо вас заповнити опитувальник, в якому просимо розказати про свій досвід пошуку житла, це важливо заповнити кожному, щоб ми краще розуміли проблеми та потреби українців в питанні житла: Досвід щодо пошуку прихистку та житла в Бельгії