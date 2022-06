Conférence de l’ONU sur les océans : "si nous voulons protéger le climat, il faut protéger l’océan", selon l’expert Rémy Parmentier

Et l’expert d’ajouter qu' "à cause des changements de température, les courants changent et ça veut dire que les mouvements des poissons, les migrations des poissons se modifient. Et ceci a évidemment des conséquences pour la pêche et pour les communautés qui vivent sur les côtes et qui dépendent des ressources de l’océan".

L’océan, c’est la seule des machines du système climatique mondial

De plus, le niveau de la mer est en train de monter à cause de la fonte des glaces et en particulier des calottes glaciaires au pôle Sud et au pôle Nord. "Et ceci est en train de changer complètement, de bouleverser la géographie de notre planète avec des conséquences considérables pour les populations qui vivent sur les côtes". Il est excessivement important de protéger l’océan. "L’océan, c’est la seule des machines du système climatique mondial. Et si nous voulons protéger le climat, il faut protéger l’océan. Et si nous voulons protéger l’océan, évidemment, il faut protéger le climat" résume Rémy Parmentier.