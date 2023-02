Conduite sous influence, quelles sont les conséquences de ce comportement à risque ?

Les effets de la cocaïne, substance retrouvée dans le sang de Pierre Palmade, sont similaires, mais se font ressentir plus tard et durent plus longtemps que ceux des amphétamines. Le risque d’un accident chez un conducteur sous l’emprise de la cocaïne est deux à dix fois plus élevé que chez un conducteur sobre.

Quant au cannabis, il agit sur l’aptitude à la conduite notamment pendant une heure après la prise. Cette drogue affecte le temps de réaction, l’attention, l’équilibre, la coordination… Les conducteurs qui en ont consommé respectent moins le Code de la route, zigzaguent et ont un temps de réaction plus élevé. Mais le plus dangereux reste de combiner alcool et cannabis, car la consommation combinée de ces substances amplifie leurs effets respectifs.

De son côté, l’alcool a un doublet effet : "Il ralentit les réflexes et d’autre part, il rend le consommateur davantage sûr de lui. Ce n’est évidemment pas la même chose pour tout le monde, mais c’est une tendance générale", explique Antoine Boucher.