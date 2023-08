Conduite d'un véhicule : la question des manœuvres

Mais quand un seul conducteur effectue des manœuvres, dans ce cas, il est toujours débiteur de la priorité sur les conducteurs qui n’en font pas. Ce sera le cas pour quelqu’un qui se gare ou qui se remet dans la circulation après s’être garé ou pour quelqu’un qui fait demi-tour. Et il en sera de même pour tout conducteur qui effectue un changement de bande ou qui monte sur l’autoroute. Cette dernière situation est celle qui est analysée dans la deuxième vidéo de l’émission. On y voit un conducteur arriver à la fin d’une bande de lancement et s’y arrêter en gênant le trafic. Un conducteur qui circulait sur la première bande finit par s’arrêter, pour rendre service ou par peur de l’accrochage, c’est difficile à dire.

C’est en tout cas l’occasion de rappeler que monter sur une autoroute ne confère jamais la priorité, et que pour la sécurité du trafic rapide de celle-ci, l’insertion doit se faire harmonieusement et sans forcer le passage.

De nombreux conducteurs n’adoptent pas une vitesse suffisante pour se lancer, ce qui conduit alors à des situations dangereuses quand ils tentent de s’insérer sur l’autoroute, où le trafic roule plus vite. La bande de lancement de l’autoroute doit être mise à profit dès les premiers mètres pour faire prendre de la vitesse à son véhicule. Atteindre, en conditions normales de circulation, 90 à 100km/h est un minimum conseillé sur la bande de lancement. cette vitesse-là, il devient relativement aisé de s’insérer sans provoquer de freinages brusques au trafic qui circule sur la bande de droite de l’autoroute. Il va de soi qu’il n’est malgré cela pas autorisé à couper la route d’un véhicule, mais atteindre une vitesse suffisante donne plus de souplesse pour s’adapter à la situation. Il sera toujours possible de freiner légèrement pour laisser un véhicule qui serait à votre hauteur. Par contre, si vous roulez trop lentement à la base, vous risquez paradoxalement davantage de vous retrouver à l’arrêt en fin de bande de lancement, car vous ne trouverez pas facilement un créneau sûr dans le trafic…