Conduire en situation hivernale : les bons réflexes

Vous avez été nombreux à être surpris par la neige ce lundi matin : brouillard, vent, pluie, verglas ou neige, peuvent très vite modifier notre façon de conduire et entrainer le chaos sur le réseau routier. On dénombrait, ce lundi, une série de camions en difficulté et un grand nombre d’accidents et d’accrochages entre des véhicules en difficulté sur des sols glissants…

Comment conduire sur la neige, quelles sont les bons gestes à adopter au volant, l’équipe de Quel Temps vous répond grâce à Marie-Pierre Mouligneau et son test en situation réelle !