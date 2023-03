Conditions glissantes : le pays placé sous avertissement jaune par l'IRM

Cette semaine qui a vu le retour de la neige suivi d'un net redoux et de fortes pluies n'a pas fini de nous surprendre. En effet, depuis cette fin d'après-midi, c'est de l'air de plus en plus froid qui arrive sur le pays, les températures chutent rapidement et sont déjà à 19h négatives en Ardenne.

Ce soir et la nuit prochaine, une accalmie va permettre au ciel de se dégager et dès lors, la masse d'air va encore se refroidir davantage avec des minima négatifs partout.

L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, a placé l'ensemble de notre pays sous avertissement jaune suite à ces conditions glissantes.